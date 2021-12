Prezydent podpisał. Będą wyższe mandaty. Znamy kwoty

Większych kar mogą spodziewać się kierowcy w szczególnie rażący sposób łamiący przepisy. Jeśli ich sprawa trafi do sądu, to będzie on mógł orzec grzywnę w wysokości maksimum 30 tys. zł (do tej pory było to 5 tys. zł). Większe będą kary za spowodowanie wypadku, w którym ktoś ucierpi – przynajmniej 1500 zł lub nie mniej niż 2500 zł, jeśli kierowca był w stanie po użyciu alkoholu.