Prawa ręka kierowcy. Profesjonalna nawigacja zamiast smartfona

Choć wielu kierowców używa map na smartfonie, to klasyczna samochodowa nawigacja ma jednak sporo zalet. Warto mieć pod ręką gadżet, który pozwoli szybko i bezpiecznie dotrzeć do celu, dając przy tym pewność, że mapa nie wyłączy się np., bo ktoś do ciebie zadzwonił.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Z nią zawsze trafisz do celu (Fotolia, Fot: Igor Mojzes)

Wymagający kierowcy potrzebują wysokiej jakości sprzętu w atrakcyjnej cenie. Niezawodna nawigacja samochodowa nie musi wiele kosztować, w przeciwieństwie do smartfona z wgranymi mapami. Podejmij dobrą decyzję i oszczędź sobie urządzeń, które potrafią zgubić się na prostej drodze lub skierować na zjazd, którego w rzeczywistości nie ma.

Bezpłatne aktualizacje to podstawa

Najlepszej klasy nawigacja z wgranymi mapami całej Europy może słono kosztować. Dlatego mając do dyspozycji ograniczone fundusze, trzeba się najpierw zastanowić, czy zdarza ci się jeździć w dalekie trasy i jak często zamierzasz korzystać z nawigacji. Przeciętny kierowca, który od czasu do czasu odwiedza nowe miasta, a zwykle porusza się po doskonale znanych trasach, powinien wybrać nawigację z wgraną mapą Polski.

Zwróć uwagę należy na jakość i częstotliwość aktualizacji map. Może się bowiem zdarzyć, że po kilkumiesięcznym okresie próbnym aktualizacja oprogramowania będzie wymagać dodatkowych opłat. Na szczęście często nawet urządzenia w cenie 200-300 zł mają bezpłatną i bezterminową aktualizację map. Sam proces jest bardzo prosty, wystarczy połączyć nawigację z komputerem z dostępem do internetu, wybrać opcję instalacji nowych map, odczekać chwilę aż urządzenie się zaktualizuje i gotowe.

Dodatkowe tryby i profile

Ograniczenie ruchu dla ciężarówek, niskie wiadukty, zakaz przejazdu przez mosty dla ciężkich pojazdów - nawigacja dla kierowcy powinna uwzględniać te wszystkie informacje i dostosować trasę do potrzeb, a w razie niezgodności umieć wytypować zastępczą ścieżkę. Dobrej jakości nawigacja będzie w stanie wytyczyć najbezpieczniejszą, najszybszą czy najbardziej ekonomiczną trasę. Część kierowców zainteresuje również możliwość wytyczenia drogi z pominięciem odcinków płatnych.

Fotolia Podziel się

Istotnym udogodnieniem jest również wizualizacja mapy. Sprawdzi się szczególnie w przypadku, gdy planujesz podróż do dużego miasta. Na ekranie wyświetlą się zarysy budynków, dzięki czemu łatwiej będzie ci odnaleźć się w terenie. Dodatkowo na długich trasach przyda się nawigacja korzystająca z map, na których zaznaczono fotoradary. W ten sposób oszczędzisz sobie kłopotów.

Przejrzysty ekran

Nawigacja samochodowa przewyższa smartfony pod względem wbudowanego ekranu. Po pierwsze za stosunkowo niską cenę będziesz w stanie kupić urządzenie o dużej przekątnej, dzięki czemu zarówno wprowadzanie wytycznych trasy, jak i zerkanie na ekran w trakcie jazdy będzie o wiele wygodniejsze. Po drugie w przeciwieństwie do tych smartfonowych, ekrany nawigacji samochodowych są matowe. W związku z tym nawet w najbardziej słoneczne dni nie będziesz mieć problemów z odczytaniem informacji.