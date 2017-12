Pracownicy fabryk Volkswagena dostaną po 1000 zł podwyżki. Oprócz tego, mają szereg bonusów

Volkswagen zatrudnia w Polsce ponad 10 tys. pracowników. Od kilku miesięcy trwały negocjacje, które miały na celu podniesienie ich płac. Na mocy zawartego porozumienia, załoga dostanie spore podwyżki, premie i inne bonusy.

- To nie są co prawda pierwsze negocjacje płacowe w Volkswagen Poznań. Tym razem jednak były trudniejsze. Naszym celem było znalezienie takich wspólnych rozwiązań, które wszystkim pracownikom dadzą motywację do dalszej pracy. Dlatego bardzo się cieszę, że udało nam się zakończyć je porozumieniem i to w terminie - powiedziała Jolanta Musielak, członek Zarządu Volkswagen Poznań.