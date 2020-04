Porsche Cayenne S 2.9 V6 440 KM (AT) - pomiar zużycia paliwa

tym razem Testujemy spalanie nowego Porsche Cayenne S mamy tutaj pod maską benzynowy silnik V6 o pojemności 2 i 90 litra i mocy 4 to 4 tempomat ustawiłem na 93 km do trawy równa 90 i na początku pomiaru średnie spalanie przy tej prędkości wynosi 6 i na koniec 390 wyniosło 6 g tym razem tempomat zostawiłem na 146 kilometrów na godzinę to na tym dobra to mierzą widzimy około 2500 obrotów na minutę i na początku pomiarów średnie spalanie przy tej prędkości wynosi 12 i 1 a na koniec pomiaru średniej S40 wyniosło 13 T4 spalanie na zimnym silniku kupię około 20 zł kilometrach około 17 litrów na 3 km 13 i 8 spokojna jazda po mieście i 11 i 6 dynamiczna jazda po mieście 20 i 3