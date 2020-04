Porsche Cayenne S 2.9 V6 440 KM, 2018 - test AutoCentrum.pl #373

Witam serdecznie dzisiaj zaprezentuję wam nowe Porsche Cayenne i zacznijmy od tego słowa nowe bo patrząc na ten samochód z przodu albo z profilu szczerze mówiąc można dostrzec co najwyżej do o tym że samochód przeszedł facelifting Jeśli spojrzymy na ten samochód od tyłu to wtedy tak widzimy to jest nowa generacja i to ładna nowa generacja tak naprawdę zmian nie brakuje Tylko trzeba wiedzieć gdzie szukać A do tego Zaraz wrócimy ale zmieniły się te wymiary samochód jest to ponad 6 cm ponad 4 szerszy o centymetr bardziej takie przysadzisty niszczy ale tylko i tak nie widać no przecież nikt nie będzie biegał za samochodem z metryką rozstaw osi się nie zmienił ale bez metrówki gdzie dostrzeżemy jednak tak trzeba przyznać Porsche że samochód choć zmienił się w bardzo niewielkim stopniu jeśli chodzi o te nie ma Rewolucje stylistyczny prawdopodobnie w przypadku tego modelu nigdy nie będzie to jednak trzecia najnowsza generacja Porsche Cayenne jest o wiele ładniejsza od i o niebo ładniejsza od pierwszej co do tego chyba nikt nie ma wątpliwości byliśmy teraz do tych szczegółów W myśl zasady zwycięskiego składu Porsche postawiona dobrze nam znaną stylistykę zwaną Porsche Design DNA przednie wloty powietrza powiększono co ma wskazywać na poprawione osiągi kształt przednich reflektorów bardzo delikatnie ledwie można to zauważyć Dolna krawędź jest teraz prostsza co ponoć optycznie poszerza samochód okej z tyłu Jak zaczną wspomniałem zmieniło się o wiele więcej na Lampy są teraz podobne do tych panamery czy też modelu 911 nowego Cayenne zbudowano na platformie mlb Evo najkrótszej wersję na dłuższe i bazylią takie auto jak Audi Q7 czy będzie ale Cayenne jest urodzony pod taką gwiazdą że musi być bardziej zwarte wraz z nową platformą przyszły nowe gadżety i tak mamy adaptacyjne amortyzatory mamy zaawansowane trzykomorowa pneumatyczne mamy aktywne stabilizatory działające na napięciu 48 woltów czy też tylne skrętna oś to oczywiście nie koniec Wszystkich zalet na formę ale jedną z nich jeszcze warto podkreślić mianowicie korzyści Wagowa można powiedzieć że trzecia generacja Cayenne zmieniła ligę ponieważ dotychczas najtańsza kwestia ile km ważyła 2040 kg teraz zeszło poniżej dwóch ton 1985 kg taka jest właśnie bazowej wersji trzeciej generacji Cayenne 65 kg w dół to jakby dojechać gdzieś z teściową wysadzić ją i Hej dużo że oczywiście nasz samochód jest doładowany jest pokaźną dawką dodatkowego wyposażenia i o wadze poniżej dwóch są możemy sobie tylko pomarzyć Spójrzcie Zresztą rodowodu zanim przejdziemy do środka jeszcze dwie ciekawostki na zewnątrz Pierwsza z nich to reflektory ledowe reflektory są oczywiście w standardzie ale za 10 000 zł Możemy dokupić matrycowe Led Light Assist ciekawostkę o to nie jest cena tylko fakt że są w nich zainstalowany aż 84 diody które mają możliwość zmiany natężenia światła są w stanie wycinać poszczególne samochody ze swojego pola rażenia w bardzo precyzyjnych ten sposób ostatnio Zresztą testowaliśmy podobne rozwiązanie w najnowszym Audi A8 ciekawostkę o związana z reflektorami jest to że mają one dodatkowe mocowanie od spodu już nie są tutaj montowane na klik Co sprawia że nie będzie tak łatwo druga ciekawostka to koła Cayenne zaczepnego od 911 i pewnie całej rzeszy innych sportowych samochodów pomysł na to żeby przednie opony były w rozmiarze nie sztywne efekt co do mamy 275/40 r21 a z tyłu 300 535 Oczywiście znów r21 a więc na oponach jest oceany 3 cm szersza po zajęciu miejsca w środku widzimy duże zmiany w środku Cayenne zmienią się Niewątpliwie w sposób którego nie da się nie zauważyć i to są dobre zmian oczywiście Poznajemy styl widzieliśmy to już w panamerze i podobnie jak sprawę że panele że można by było ponarzekać na to że to gdzie najczęściej dotykamy jak mały całkiem sporo wykończenia typu Piano Black a więc nie sporo tych śladów po palcach Może z czasem to zostawać i na to można by było ponarzekać i to już by był razem masz narzekanie bo w poczcie narzekaliśmy też w panamerze na to że tymi nawiewami sterujemy dotykowy elektronicznie tutaj mam mechaniczne sterowanie i o to chodzi Tak ma być druga rzecz na którą warto zwrócić uwagę to zegary właściwych połączenie analogowe analogowego centralnego zegara i zegarów wirtualnych a więc troszkę i konserwatywne troszkę nowoczesności i w ten sposób też mamy niby klasyczny układ ale jednak dla każdego coś miłego i popatrzcie jeszcze na jednym detal jak Porsche nawet jeśli ta tradycja ma zaledwie 15 lat bo mniej więcej 15 lat temu pojawiło się pierwsza generacja Cayenne Otóż w pierwszej generacji mieliśmy takie oto uchwyty i w trzeciej one ucho Wały oczywiście Po stronie pasażera wszystko jest jasne a kiedy jedziemy po wertepach to taki uchwyt przydaje się aby pasażer No mógł utrzymać równowagę układ kierowca kierowca ma po co kierowcę te uchwyt tak do końca szczerze mówiąc nie wiem jeśli ktoś używa na codzień Cayenne i bardzo często jeździ w teren i widzi sens w tym to proszę dać w komentarzach bo ja za bardzo tego nie ogarniam no chyba że dla symetrii żeby nie psuć tutaj pięknego układu całością to wtedy pasowałoby też tutaj dać kierownicę Prawda też tak było sympatycznie O tak dobrze też ciebie No ślizganie się zajrzyjmy teraz do schowków mamy to w taki ogromny schowek popielniczka oprócz tego mamy dwa potężne uchwyty na kubki w środku pod podłokietnikiem widzi mnóstwo naprawdę miejsca widzimy wejście USB 2 Natomiast Zwróć uwagę że tutaj nad nie nie mamy niestety w indukcyjnego ładowania telefonu komórkowego to na zewnątrz zresztą też nie więc tego elementu mnie trochę brakuje podłokietnika Nie regulujemy niestety na wysokość być może dlatego że tak jest wysoko ale możemy go w ten sposób przesunąć przód-tył przed pasażerem widzimy Całkiem spory schowek oczywiście pięknie wykończony to jest zupełności zrozumiałe i naturalne przy tego typu samochodzie no i po prawej stronie widzi naprawdę spore kieszenie w drzwiach więcej od strony praktycznej może nie jest to minivan z 1000000 schodków ale te podstawowe rzeczy które chcemy mieć pod ręką pod ręką będzie jeśli chodzi o poziom wykończenia no to cóż już poprzednia generacja raczej nie pozostawiała wiele do życzenia w tej nowej nie będzie przypadkiem stratą czasu oczywiście skóra Oczywiście że jest wszystko super zmontowane Oczywiście że możemy tam sobie szarpać uchwyt ale nic z tego nie wyniknie podobnie jak to A jednak coś tutaj zaczyna mi skrzypieć a więc dobrze chciałem tą procedurę swoją testował No to już znalazłem jednym plastik który skrzypie poza tym Gdyby to jeszcze szarpnąć O tak zrobię to jest to samo miejsce to może gdzieś w okolicach kierownicy i nie no dobra nie pozwólmy jednemu plastikowi o dokładnie w to co widzę to jest to on popsuć nam całego wrażenia z wykończenie tego samochodu bo dopóki nie zacząłem szarpać i nie wiedziałam o jego istnieniu i wszystko mi się naprawdę podoba już poprzednie generacje Cayenne dawała naprawdę sporo miejsca w środku ta nowa tak jak powiedziałem odrobinę urosła więc może być tylko lepiej prawdę i tak rzeczywiście jest nad głową mam tutaj m2 prawie trzy palce wolnej przestrzeni mimo że mamy to okno dachowe które zawiera kilka ładnych centymetrów ma wysokość nie ma to miejsca nie brakuje kierownicy oczywiście elektrycznie zakres regulację bardzo dużej ale jeszcze więcej ustawień i możliwości mamy oczywiście to w hotelach Popatrzcie nawet te wszystkie przyciski są całkiem to nie jest oczywiste do różnych bardzo drogich samochodach chociaż w tych innych samochodach Kiedy zaczynamy manipulować a czasem nawet ledwo dotykamy jeszcze nie dotyka Zbliżamy palec do przycisku to na ekranie pokazuje nam co dokładnie za chwilę będziemy regulować a jeśli już naciskamy to na pewno widzimy która część jest regulowana to niestety tego nie ma więc musi wymacać któryś z tych ę raz dwa trzy cztery pięć sześć przycisków każdy z nich ma kilka możliwości mamy to ponad różnych opcji może pod 20 nawet i to w tego wszystkiego trzeba się nauczyć na pamięć ale możliwości są nie ma co narzekać wydłużenie siedziska szerokość siedziska szerokość oparcia oczywiście regulacja góra-dół oczywiście regulacja pochylenia konto oparcie jak również odcinek lędźwiowy w każdej osi także myślę że każdy tutaj odnajdzie i usiądzie zgodnie ze sztuką Zwróć uwagę że mamy to zintegrowane zagłówki a więc dwumetrowca można by było to podnieść odrobinę wyżej drugiej strony Dobra wiadomość jest taka że mamy to ładnie zresztą nawet wykończono regulację wysokości punktu pasta o jak to mało miejsca pamiętacie zapewne druga generacja Cayenne na staż do Minecrafta i właśnie taki początek pokazanie jesteście miejsca na tylnej kanapy Chodziło o to że ta kanapa jest regulowana i możemy jej pozycję przestawiać w bardzo szerokim zakresie oczywiście w trzeciej generacji jest dokładnie tak samo dobrze po odsunięciu kanapy do tyłu mamy to bardzo dużo miejsca nawet jeszcze kilka centymetrów przestrzeni do fotela ustawionego pod dwumetrowca przodem jesteś twarda skorupa Więc dobrze że tych parę centymetrów tutaj mamy i to jeszcze nie koniec bo dodatkowo możemy tym ładnie Zresztą wykończonym uchwytem do odblokować się poparcie i zablokować go raz dwa trzy cztery pięć pięć po tort A tak poważnie to jest naprawdę super komfortowo i w ogóle oprócz tego patrzcie jaka duża jest różnica pomiędzy wysokością kółka po lewej stronie i po prawej stronie właściwie tak jak się odwróci mu to odwrotnie W każdym razie to jest zakres regulacji potężny pokażę dół raz 33 Mało który samochód daje aż tyle przeszedł się naprawą strony po drodze mam do pokonanie tunel środkowy niezawysoki na szczęście szeroki a właściwie to już na tyle szeroki że może na nim trzymać nogi Więc jakby wcale nie przeszkadzał mamy to nawiewy mamy to wyjście 12 V jak również wejście USB do telefonów a tutaj są montowane jakby to by nie popsuć jeszcze O proszę bardzo mamy to taki oto No to chyba popielniczka jest po prostu rzadko kiedy samochodach są popielniczki to co ostatnio ale to akurat jest to jeszcze mamy dowolną kwietnik wielki miękki komfortowy miejsca na kubeczki mamy też możliwość o takiego odblokowanie środkowej części oparcia kanapy i przewożenia dłuższych przedmiotów jak widać o wszystkim to pomyślano do tego warto wspomnieć o takich o to schowkach raz Dwa plus całkiem pojemne i praktyczne kieszenie w drzwiach Podsumowując biorąc pod uwagę jeszcze chyba o tym nie powiedziałem że nad głową w naprawdę pod dostatkiem miło że tutaj wciąż sięga ta potężna Panorama No to jak z przodu takie z tyłu narzekać Nie ma na co A to jeszcze nie koniec dobrych jeśli długość samochodu wzrosła jak wspomniałem a rozstaw osi nie to musiał się zwiększyć co najmniej jeden zwisy i tak też się stało tylne zwis jest trochę większy to może delikatnie przez w terenie ale na pewno nie będzie nikomu przeszkadzać podczas przewożenia różnych bagaży Otóż bagażnik w nowym Cayenne jest większy od tej poprzedniej generacji o 100 l i teraz mierzy 770 litrów pojemności Szczerze powiedziawszy tak okiem tego do końca nie widać być może Niemcy wzięli pod uwagę maksymalnie przesuniętą do przodu do przodu kanapę w specjalnie tutaj dla nas pokazujemy Jaka jest różnica Patrząc z perspektywy bagażnika więc być może tam trzeba szukać tych Hydro być może wzięli pod uwagę też to że pod podłogą Zresztą świetnie wykończono jest solidną podłogą mamy to też całkiem sporo miejsce zwróć uwagę brakuje to koła dojazdowego mamy tylko zestaw naprawczy chociaż nie twierdzę że nie da się tego dokupić szczerze mówiąc tego nie sprawdziłem ale przypuszczam że w przypadku nie raczej powinno to być możliwe zwróć uwagę powiedziałem o bardzo solidnym wykończeniu Popatrzcie jak to wszystko jest dobrze spasowane i szczelne ta podłogę rzucona z to wcale nie będzie trzaskała ponieważ powietrze która znajduje się pod nią wychodząc wyhamuje ten właśnie proces upadku Widzieliście jak w szafce kuchenny A to dlatego że to wszystko jest naprawdę dobrze spasowane i szczelne i myśleć o szczegóły to mamy to jeszcze siateczkę można to wrzucić parę drobiazgów to niewidoczny dla kamery pa teraz widoczne to jest wyjście nie 12 woltów to jest schowek który nam do niczego się nie przyda a to jest przycisk który się może przydać i to bardzo a mianowicie Wykorzystajmy to on tematykę na przykład obniżymy wysokość załadunku patrzcie to jest ruch na tyle szybki że chyba w kamerze będzie to też widać teraz muszę uważać czy nie uderzę się głową o O właśnie dobrze o tym pomyślałem bo teraz to ja się nie mieszczę pod klapą bagażnika Załóżmy że teraz chce się wyprostować i jedziemy do góry słyszę jakieś dźwięki jedziemy do góry No i na tym etapie ja już mogę się wyprostować i znów jest tak jak było warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden that A pamiętacie wszyscy każdy się z tym spotkał roleta Chcemy ją wyciągnąć z Auta zwykłe to jest tak że one tam są takie sprężynki w środku Więc trzeba złapać za taki kawałek plastiku gdzieś tutaj załóżmy i następnie w wygodny sposób pod kątem wyciągają z daleka rękę ściskać to do środka tak żeby to wyskoczyło ze swoich zaczepów która nie walczę z tym w takiej dosyć mało komfortowy sposób rozwiązano to naprawdę luksusowo Popatrzcie wielki uchwyt podnosimy roleta się skraca i wychodzi ze swojego gniazda i ruch w drugą stronę wstaję na swoje miejsce Brawo Tak powinno być natomiast jeśli chodzi o rozwijanie te rolety No cóż jest w Nazwijmy to staromodne aczkolwiek nie ma tej rolety żeby ona nie trafiło na swoje miejsce więc w sumie staromodne ale skuteczne warto też zwrócić uwagę że roletę jest rozwijana pod pewnym kątem nie jest ustawione horyzontalnie widocznie inaczej się nie dało ale delikatnie będzie to parę centymetrów też obniżać się maksymalną wysokość się bagaży przynajmniej na tym pierwszym odcinku bagażnika no i na koniec zamykany Bagażnik jest do tego oczywiście odpowiedni przycisk jakby być inaczej na początku oferta silnikowa Kaja składa się z samych silników benzynowych a więc mamy albo zwykłego Cayenne czyli V6 pojemność i 340 koni mechanicznych to jest silnik z turbo następnie mamy model S który Zresztą Testujemy wtedy mamy 100 koni więcej 440 koni pojemność 2 oszustki to jest jedna V6 2.9 biturbo No i wreszcie trzeci silnik bardzo Turbo nazwany dla niepoznaki Turbo 550 Pulse MK o pojemności 4 litrów wraz z 8 biegową skrzynią tiptronik s to nie jest pdk Uwaga to jest skrzynia hydrokinetyczna które lepiej się sprawdzi W terenie pochód z na pewno oczywiście na cztery koła rozpędza się do setki w 5 i 2/10 sekundy tyle deklarują przynajmniej między dokumentach natomiast Emmy sprawdziliśmy to w osobnym filmie zobaczycie też przyspieszenie i jest lepiej Zresztą i tak miało być lepiej Bo poprzednia generacja Cayenne s była ważniejsza od 3 10 sekundy delikatnie wzrosła też prędkość maksymalna teraz wynosi 265 km na godzinę i to jest 6 km na godzinę szybciej niż w poprzedniej generacji to mam wyszło 350 Żartuję oczywiście takich rzeczy nie sprawdzamy No i wreszcie ostatnia rzecz czyli spalanie nowa generacja Jaka jest lżejsza poprzedni a więc będzie zużywać mniej paliwa producent że będzie to 0,6 litra średnio jak jestem u was mogliby to zaokrąglić albo 0 5l albo 07 łatwiej było zapamiętać No ale jest 0,6 W każdym razie nie sprawdziliśmy to oczywiście w osobnym filmie producent deklaruje niecałe 9 litrów w trasie niecałe 12 w mieście średnio niecałe nawet 10 powiem tylko tak nie do końca to potwierdzamy standardowo mieści 75 L ale za zaledwie 600 zł można powiększyć go do 90 l i z uwagi na apetyt na paliwo zdecydowanie warto to zrobić to ci widziałeś jak to było to już chyba ktoś przed nami już to jeździł w terenie tytuł jak Pewnie pamiętacie rok temu testowa mieliśmy do niej sporo uwag i ja po publikacji już oglądałem ten film to na skórze nie w cieniu tych wszystkich uwag technicznych zostały wrażenie zjazdy wysłałem że fantastycznie jeździ i tak dalej no wydawało Wydawało mi się że to jednak troszkę skrzywdziłem ten samochód bo nie powiedziałem tak wystarczająco soczyście Nie wiem nie powiedziałem o tym tak naprawdę powinienem był biorąc fantastycznie jeździ ten wielki samochód No i teraz do redakcji przyjeżdża Cayenne i jeżdżę nim już jakiś czas i dochodzę do wniosku że może nie stało że tej panamery tak dobrze nie odpisywał bo teraz bym musiał się namęczyć jeszcze bardziej nie pocić jeszcze bardziej i stopniować te przymiotnikiem nieskończoność bo ten samochód No dobra nie chcę powiedzieć że jeździ o niebo lepiej od panem albo od macana ale nie widzę żeby jeździł gorzej nie czuję żeby jeździł gorzej teraz Powiedzcie mi jeśli mamy do czynienia z trzema samochodami na boku tak 19e heimanna i boksera mamy do czynienia z trzema samochodami Macan Panamera i Cayenne to Który z tych v e zakładamy że wszystkie Samochody jeżdżą porównywalnie dobrzy jak na standard Porsche to Który z tych samochodów jest waszym zdaniem najlepszym moim zdaniem właśnie ten który ma największy przez wyżej środek ciężkości to może mieć 24 cm prześwitu tak który jest największy który ma największą masę własną i które No co do zasady był projektowany kompromis albo jako skrzyżowanie różnych cech różnych zdolności i nie był przewidziany do latania bokiem tak i nagle się okazuje że ten samochód jeździ nie gorzej niż o wiele niższa Panamera i o wiele mniejszy i lżejszy Macan a więc dla mnie jakbym miał uszeregować Według mojego mojego rankingu trzech Czy samochody które właśnie Macan Panamera i Cayenne Tokarnia dla mnie jest absolutnie numerem jeden jak oni to zrobili No wiadomo nowa platforma lżejsza nowe możliwości fantastyczne zawieszenie pneumatyczne adaptacyjne amortyzatory to wszystko Pracuje na to że ten samochód staje się nie tylko dobry wzrok ale też Jednocześnie bardzo komfortowy podczas jazdy na wprost Jedynie czego sportowego od niego nie oczekujemy to jest właśnie super w tym samochodzie że jeśli jedziemy w trybie sport mamy tak możliwość to terenie zawiesza możliwość ustawienie podłącza czyli właśnie amortyzatorów ale możemy też zmieniać tryby normalny sportowy sportowy Sport Plus E indywidual no właśnie nie ma Komfort Eko jest tylko normalny taki w tym normalny naprawdę niczego mu nie brakuje Jest komfortowy jest spokojny nie jest głośny jest dosyć taki nie strzelające Zagłębie kierowcy tak nie stój nie działa zbyt historycznie nic to nie działa zbyt bezpośrednio czujemy tylko tyle potrzebuję w trybie norma ale teraz Jeśli połączymy to w tryb sport na przykład możemy to zrobić tym fantastycznym kółkiem przy kierownicy z Centralnego rozwiązanie Sport Plus i mamy tak najczęściej widzimy na obrotomierzu około 5000 obrotów słyszycie brzmienie jest zupełnie inne skrzynie biegów w reaguje czekając tylko na każdy sygnał aby jeszcze bardziej zredukować nie ma O właśnie pojawiło się o ile więcej pęknięć na asfalcie Jednocześnie jest to samochód Oczywiście wciąż cz działający jak gokart układ kierowniczy Wciąż daje więcej i oczywiście ale wciąż jest godny luksusowego Premium samochodu właśnie nie które pełnią takie samochody segmentu Premium mają to do siebie ten tą fantastyczną cechę która sprawia że miło jedziemy odizolowanie od drogi niby jedziemy jak do pod nami była taka gruba pierzyna a jednocześnie to nie jest pływanie to jest pewność i i przewidywalność tego samochodu I to jest właśnie jeden z takich samochodów gdzie czujemy tylko tyle ile potrzebujemy a w trybie sportów czy o wie ale wciąż nie jest to wóz drabiniasty fantastyczne połączenie i tak naprawdę jeśli dołożymy do tego jeszcze te aktywne stabilizatory które sprawie Tesco które nie sprawiają że ten samochód nie raczej się przechylać na zakrętach to dostajemy samochód który naprawdę jest o tyle niebezpieczny można wypowiedzieć że on daje takie złudzenie że prawa fizyki go tak do końca nie obowiązują tak podjeżdżamy do ostrego zakrętu nie zdejmuje mu nogi z gazu skręcamy i nagle jedziemy w bardzo dobrym kierunku tak nie było pisku opon nie było miganie kontrolek nie było ratowanie się nie było konto nie było nic po prostu auto pojechało tam gdzie chciałem koniec a że na budziku chciał zostało pamiętam o 20 czy 30 więcej niż rozsądek nakazuje i jakoś to zrobili Aha jeszcze samochód w ogóle się nie przychylił po prostu pojechał tam gdzie chcę ale takich doświadczeń pary takich zakrętów i po naprawdę krótkim czasie do wniosku że to jest samochód który potrafi wszystko związku z tym gównem wolno wszystko a to nie chcę żebyście tak I właśnie w tym zakresie Ten samochód jest troszkę niebezpieczne bo świetnie oszukuje prawa fizyki oczywiście prawa fizyki są dla wszystkich identyczne i gdzieś na linie jest dla wszystkich w tym samym miejscu z tym że w tym ten samochód bardzo ładnie i beztrosko wręcz spaceruję bardzo blisko tej linie tam gdzie inne samochody zaczynają się męczyć tam gdzie inne samochody boją się zbliża albo przekraczają ją Zbyt Szybko lecą z blogów ten samochód po prostu No chodzi do tej linii i nic z tego nie robi jeździ tam tak jeździł spokojnie na wprost bez żadnego Wielkiego zdjęcia jak to się objawia w praktyce no no cóż no możemy zrobić się przy dowolnej miejskiej prędkości test łosia i nic się nie wydarzy o Zobaczcie Teraz akurat przede mną pusto za mną na pusto tym razem byśmy opony samochodowe cenie przechyla po prostu pojechał po lewej stronie a potem wrócił na dalej jadę zero zero jakichkolwiek dramatów tak wrażeń a nocy i nic nudy można powiedzieć pojechał tak albo tak albo tak chciałem no to tak zrobił Oczywiście trzeba powiedzieć w że to nie jest kwestia pokazanie jednego testu osi jednego ostrego zakrętu co on potrafi najwięcej przyjemności z samochodu jest tak naprawdę Podczas takiej zwykłej jazdy gdzie co jakiś czas pojawiają się sytuacja życiowa przyspieszyć że trzeba mocno wyhamować że trzeba ostro skręcić i nagle się okazuje że samochodem przestają być jakby na swój sposób na musujące bo wszystko to co powinno być trudne nagły stało się łatwe więc po prostu to w auto spaceruje w okolicach tej linii gdzie prawa fizyki mówią teraz już tam po drugiej stronie to już jest rów i i nawet tego nie czujemy Porsche a nawet najlepsze Porsche jakim jeździłem z tych które nie są 901 latkami i chemię i mów teraz jeszcze ceny trzeciej generacji Jaka jest za około 360000 zł za podstawową wersję Eska jest około 100 000 zł droższe dające 100 koni więcej i jest to może i dużo ale w porównaniu z wersją Turbo naprawdę nie jest aż taka straszna O patrzcie Turbo i jest od eski mocniejsze o zaledwie 110 koni A kosztuje 210 złotych więcej a więc mamy do czynienia tutaj z kwotą zdecydowanie powyżej 600000 zł plus OC w może byśmy nawet zrobili do 1000000 a więc nie są to tanie samochody i nie były tanie A zrobiły się jeszcze odrobinę droższe dlatego że poprzednia generacja średnio w bazowej wersji kosztowało 30 do 40000 zł mniej nie wytłumaczą że nowa generacja podrożeć ponieważ już podstawowej wersji nowego Cayenne znajdziemy znacznie więcej wyposażenie tym że są kwoty takie jak 30 40000 wobec dodatkowych system audio burmester 30 000 podsufitka z alkantary 8000 wykończenie wnętrza skórą w dwóch kolorach 20 000 i wentylowane fotele z przodu i z tyłu miesięcy klimatyzacja czterostrefowa 400 adaptacyjny tempomat 8000 tylna skrętna oś 10000 tanio nie jest można ten samochód kochać albo nienawidzi można narzekać na to że nie zmienił się dostatecznie z przodu albo z boku można cieszyć się że wy Ładnie o z drugiej strony można cieszyć się albo martwić się tym w środku można cieszyć się z jego większego wymiaru praktycznego i tak dalej I to wszystko będzie miało sens i to wszystko będzie miał swoje uzasadnienie Ale jest jeden punkt który jest bezsporny I absolutnie na plus Jeżeli cię to jak ten samochód teraz jeździ te wszystkie gadżety ten Sony a cały Arsenał amortyzatorów adaptacyjnych aktywnych stabilizatorów zaawansowanego pneumatycznego zawieszenia tylnej skrętnej osi to wszystko składa się w jeden obraz z samochodu który jeździ najlepiej w historii tego modelu i nie spodziewałem się że przed tym testem to powiem ale naprawdę takiej mieć Zwróć uwagę że w pierwszej generacji Cayenne miał przypominać 911 wyszło tak sobie ale z perspektywy trzech generacji Cayenne naprawdę Przypomnij na 900 nastkę wiecie że niezależnie od tego jak dużo się zmieniło od strony i technologii ten samochód wciąż wygląda podobnie mi się to podoba wam dajcie znać w komentarzach Dzięki za obejrzenie filmu Pamiętajcie rozkład