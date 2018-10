Ponad 7 mld dolarów po prostu leży na pustyni. Konsekwencje skandalu dieselgate

Nietypowym następstwem afery dieselgate stał się... problem z parkowaniem samochodów Volkswagen i Audi. Tylko w USA koncern musiał odkupić od właścicieli 350 tys. aut wyposażonych silniki, które nie spełniają amerykańskich norm emisji szkodliwych dwutlenków węgla i azotu. Koszt tej operacji - 7,4 mld dolarów.

"Samochody te składowane są w tych miejscach tymczasowo, zapewniamy im regularne serwisowanie tak, by ich obecność nie wpływała negatywnie na środowisko, oraz by zapewnić ich sprawność. Chcemy, by mogłby być w większości ponownie sprzedane lub eksportowane z USA, jak tylko amerykańskie organy egzekucyjne na to pozwolą, a my będziemy mogli wprowadzić odpowiednie modyfikacje" - podkreśliła.