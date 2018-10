Ponad 7 miliardów dolarów po prostu leży na pustyni - szokujące konsekwencje skandalu VW

Nietypową konsekwencją afery dieselgate jest tzw. "buy-back". W samym USA koncern Volkswagena musiał odkupić od właścicieli 350 000 samochodów wyposażonych silniki, które nie spełniają amerykańskich norm emisji szkodliwych dwutlenków węgla i azotu. Koszt tej operacji 7,4 miliarda dolarów. Problem... gdzie te wszystkie samochody zaparkować.

Te zdjecia mogą szokować. Ciągnące się po horyzont rzędy praktycznie nowych samochodów. Zaparkowanych obok siebie w równych rządkach lśniących aut, które póki co do nikąd już nie pojadą. Odkupionych za ponad siedem miliardów dolarów od swoich właścicieli i zmierzających... najprawdopodobniej w większości na złom. To obrazy z pustyni obok lotniska logistycznego Victorville w Kaliforni, położonego trochę na północny wschód od Los Angeles.

Pisaliśmy już o tym pare miesięcy temu. W momencie rozpoczęcia akcji przymusowego odkupywania samochodów od tych klientów, którzy po wybuchu afery "dieselgate" poczuli się oszukani, Volkswagen stanął przed nietypowym problemem: gdzie składować wszystkie niechciane auta?

Wynajęto więc stadion piłkarski w Detroit, młyn papierniczy w Minnesocie jednak ilość samochodów przyrastała tak szybko, że miejsca te natychmiast się zapełniły.

Rzeczniczka Volkswagena Jeannine Ginivan w oświadczeniu przekazanym prasie powiedziała, że tego typu składowiska, jak to w Victorville są "sposobem na odpowiedzialne składowanie pojazdów, które marka odkupuje od klientów zgodnie z porozumieniem pomiędzy Volkswagenem a rządem USA".

"Samochody te składowane są w tych miejscach tymczasowo, zapewniamy im regularne serwisowanie tak, by ich obecność nie wpływała negatywnie na środowisko, oraz by zapewnić ich sprawność. Chcemy, by mogłby być w większości ponownie sprzedane lub eksportowane z USA, jak tylko amerykańskie organy egzekucyjne na to pozwolą a my będziemy mogli wprowadzić odpowiednie modyfikacje" - podkreśliła

Początkowo plan był taki, żeby zezłomować wszystkie ze składowanych przez markę z Volfsburga samochodów - teraz jednak mówi się o przywróceniu ich na rynek, nawet w USA - oczywiście jeśli uda się dokonać niezbędnych przeróbek potrzebnych, by wreszcie spełniały one normy emisji. Powodzenie tego planu jest o tyle wątpliwe, że może upłynąć trochę czasu zanim klienci ponowanie zaufają Volkswagenowi.

7,4 miliarda dolarów i składowisko na pustyni to jednak dopiero czubek góry lodowej. Volkswagen ma w sumie wydać 25 miliardów dolarów na odkupywanie samochodów od właścicieli i dealerów, oraz kary dla stanowych i rządowych agencji zajmujących się ochroną środowiska. Akcja "buy-back" ma trwać jeszcze przez cały 2019 rok i objąć w sumie pół miliona samochodów.

Zgodnie z sądowym rejestrem publicznym w samym Grudniu 2017 roku Volkswagen odkupił od użytkowników 335 tys. pojazdów, z tego odsprzedał 13 tys. sztuk i zniszczył 28 tys. aut. Obecnie marka składuje ok 350 tys. samochodów. Zgodnie z wyrokiem sądu maksymalnie do Czerwca 2019 musi odkupić przynajmniej 85% pojazdów, co do których wykazano nieprawidłowości, lub zapłaci kolejne kary za wszystkie poruszające się po drogach, nieodkupione samochody, które nie spełniają norm.