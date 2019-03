Pomoc w razie wypadku. Wybijanie szyby do wnętrza i na zewnątrz

Zarówno wydostanie się z auta po wypadku, jak i udzielenie pierwszej pomocy w przypadku kolizji jest niezwykle trudne, jeśli nie wiesz, jak się do tego zabrać. Warto poszerzyć swoją wiedzę – nigdy nie wiesz, kiedy może się przydać.

Czym zbijać szybę?

Ogólnie rzecz biorąc, do zbicia samochodowej szyby nada się każdy twardy i kanciasty przedmiot. Kluczem do sukcesu jest jak najmniejsza powierzchnia styku "zbijaka" z szybą. Mając do dyspozycji na przykład gaśnicę, należy uderzać nie całą podstawą, ale jej kantem. W przeciwnym wypadku energia uderzenia rozłoży się na większą przestrzeń i cios nie będzie wystarczająco silny. Doskonałym narzędziem, które sprawnie wybije szybę i zawsze jest pod ręką, będzie klucz do kół. Jest wystarczająco długi, by podczas wybijania dłoń nie wpadła przez szybę, więc ryzyko zranienia się jest minimalne.