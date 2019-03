Policja prowadzi akcję "SMOG". Patrole będą sprawdzać spaliny

Mobilne dymomierze i analizatory spalin w ruch. We wtorek 5 marca policja w całym kraju przeprowadza akcję "SMOG". Na celowniku są przede wszystkim starsze samochody, a ich właściciele muszą obawiać się zatrzymania dowodu rejestracyjnego.

Zanieczyszczone powietrze nam dokucza, więc powinniśmy cieszyć się z policyjnej akcji "SMOG". Niestety, to nie takie proste. Tysiące policjantów ruszy dziś w całym kraju, by wyłączać z ruchu pojazdy, które charakteryzują się nadmierną emisją. Bronią funkcjonariuszy będą dymomierze, którymi sprawdza się przepuszczalność świetlną spalin wydobywających się z rur wydechowych diesli, oraz analizatory spalin, przeznaczone do sprawdzania aut z silnikami benzynowymi. Niestety, tym sprzętem nie da się sprawdzić wszystkiego.