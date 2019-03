Policja prowadzi akcję "Niechronieni uczestnicy ruchu". I dobrze, bo mamy duży problem

W piątek 29 marca funkcjonariusze w całym kraju prowadzą akcję "Niechronieni uczestnicy ruchu". Policjanci będą zwracać szczególną uwagę na wykroczenia kierowców względem pieszych, a mandaty są w tym przypadku wysokie.

Akcja na niechronionych

Srogie kary

Przerażające statystyki

Do największej liczby wypadków z udziałem pieszych dochodzi od października do stycznia. W rozkładzie tygodniowym najbardziej niebezpieczny okazuje się piątek . Można więc powiedzieć, ze termin policyjnej akcji nie jest przypadkowy. Największa liczba potrąceń ma miejsce w godzinach popołudniowych – od 16 do 19.

W 2018 r. aż 67 proc. wypadków z udziałem pieszych spowodowali kierowcy. Mamy więc wiele do poprawy, a w pierwszej kolejności musi zmienić się podejście części zmotoryzowanych do pieszych i rowerzystów. Choć to nie z myślą o nich wybudowano drogi, mają takie samo prawo, by z nich korzystać.