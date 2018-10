Polacy importują mniej diesli. Ciągle królują auta o wysokiej emisji spalin

W 2017 roku do Polski przyjechało o 39 tys. aut z dieslami mniej niż rok wcześniej. Niestety gros z nich to samochody sprzed 2011 roku, które nie spełniają nawet normy Euro 5. Przekłada się to na wyższą emisję spalin.

Ograniczenia obejmą samochody spalinowe (East News, Fot: Piotr Kamionka/REPORTER)

O najnowszej analizie brukselskiego think tank Transport & Environment (T&E) informuje "Puls Biznesu". Wynika z niej, że import samochodów z silnikami wysokoprężnymi do Polski zwalnia. W 2017 roku sprawdzono ich 350 tys, zaś rok wcześniej było to 389 tys. egzemplarzy. Niestety, choć liczba spada, ciągle królują auta wyprodukowane przed 2011 rokiem.

Oznacza to, że nie spełniają one wprowadzonej wtedy normy Euro 5, która nakazywała stosowanie filtra cząstek stałych. Jak ostrzega T&E, takie auta emitują średnio 12,5 razy więcej trujących cząstek niż samochody z obecnymi normami. Z kolei aut spełniających Euro 6 do Polski przyjechało tylko 13 tys., co stanowi 3,7 proc. sprowadzonych ropniaków. Podobna liczba dotyczyła najstarszych aut, jeszcze sprzed Euro 3.