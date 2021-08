Podwyżka kar za brak OC. Znamy stawki na 2022 r.

W przypadku motocykli kara za brak OC wynosi jedną trzecią płacy minimalnej, a to oznacza, że najprawdopodobniej w 2022 r. będzie to 1000 zł. Jeśli przerwa w ubezpieczeniu wyniesie od 4 do 14 dni, do zapłaty będzie połowa tej kwoty, czyli 500 zł. W przypadku braku polisy OC na motocykl do 3 dni przewidziano najniższą karę, która w 2022 r. powinna wynieść 200 zł.