Jest kilka powodów, dlaczego nie ma motocykli z silnikami Diesla

I tak docieramy do przyczyn, dlaczego diesle nie sprawdzają się w motocyklach. Spalanie paliwa w przypadku takich konstrukcji wymaga dużo wyższego ciśnienia, a to przekłada się na potrzebę stworzenia wytrzymalszych elementów silnika – od bloku przez tłoki po korbowody. To dodaje kilogramów. I jak zauważa Burton – w przypadku samochodu taka różnica masy jest czymś, co można zaakceptować, ale w motocyklu staje się problemem. Sam silnik Diesla jest większy od jednostki benzynowej właśnie z tego powodu, ale też dlatego, że konstrukcje wysokoprężne mają dłuższy skok tłoków.