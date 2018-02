Pijany kierowca podał fałszywe dane. Prawo jazdy zabrano innej osobie

Skandaliczne niedopatrzenie policji – tak należy powiedzieć o powodach zabrania uprawnień nie temu kierowcy, któremu się to należało. Po sądowej batalii niesłusznie ukarany mężczyzna wywalczył odszkodowanie od policji. Dostanie 20 tys. zł.

Wszystko zaczęło się w styczniu 2015 r. od policyjnego zatrzymania do kontroli drogowej kierowcy, który okazał się nietrzeźwy. Powiedział on, że nie posiada dokumentów i podał fałszywe dane. Funkcjonariusze nie sprawdzili, czy imię, nazwisko i adres zamieszkania faktycznie należą do zatrzymanego mężczyzny. Policjanci w dostępnej bazie posiadają pełne dane oraz fotografie wszystkich kierowców.