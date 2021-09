Piękne hiszpańskie trasy i zabawa na torze. Ciekawa propozycja Ducati

W ramach wyjazdu Ducati zapewnia transport motocykli z Polski do Hiszpanii i z powrotem po imprezie. Udział w niej kosztuje 1990 euro, a do tego trzeba doliczyć koszt przelotu do Alicante i powrotu do Polski. Liczba miejsc jest ograniczona, a na wyjazd można się zapisywać poprzez specjalny formularz do 2 października.