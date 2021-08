Na ulicach pojawiła się piana. Zobacz, co to oznacza

Pojawianie się piany na ulicach to coś, co często zauważają szczególnie mieszkańcy miast. Ma ono miejsce szczególnie wtedy, gdy deszcz spadnie po kilku dniach bez opadów. Dzieje się tak dlatego, że piana jest efektem mieszania się wody z zanieczyszczeniami znajdującymi się na asfalcie. Dopóki nie zostaną one zmyte, nie tylko widać to nietypowe zjawisko, ale trzeba też pamiętać, że oznacza to szczególnie śliską nawierzchnię.