Peugeot wraca do motocykli. PM-01 będzie dostępny w dwóch odmianach

Peugeot PM-01 powstał w dwóch wersjach – 125 i 300. Zatem, jak widać, francuski producent tak naprawdę nie opuszcza znanego sobie terenu i są to miejskie maszyny. Są to nakedy, które nie różnią się wyglądem, a jedynie napędem. Choć oczywiście (jak to w przypadku Francuzów) stylistyka jest ich mocnym argumentem. Projekt z jednej strony nie jest przekombinowany, a z drugiej pełen detali nawiązujących do wyglądu samochodów Peugeota – jak choćby przednie światło z trzema pionowymi pasami.