Peugeot Metropolis zakazany w dwóch krajach. Piaggio wygrało w sądach

Podobny wyrok wydał sąd w Mediolanie. Zakazał on na terenie Włoch importu, eksportu, marketingu, reklamy (online i offline) Peugeota Metropolis. Jeśli w terminie późniejszym niż 30 dni od ogłoszenia tego wyroku francuska marka będzie dalej oferowała ten trójkołowy skuter, to będzie musiała zapłacić Piaggio 6 tys. euro za każdy sprzedany egzemplarz. Dodatkowo w ciągu 90 dni Puegeot musi całkowicie zaprzestać oferowania tych skuterów we Włoszech pod groźbą kary 10 tys. euro za każdy dzień zwłoki.