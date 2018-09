Od 1 października bez dowodu rejestracyjnego i potwierdzenia OC. Dokumenty można zostawić w domu

Kierowcy marzyli o tym od dawna. Od poniedziałku 1 października policja nie będzie mogła wystawiać mandatu, jeśli kierowca nie będzie posiadał przy sobie dowodu rejestracyjnego i dowodu zawarcia polisy OC.

Mniej dokumentów

Zmianę potwierdza Ministerstwo Cyfryzacji. W trzy miesiące po komunikacie ministra wchodzą w życie nowe zapisy znowelizowanego w tym roku Prawa o ruchu drogowym. Zgodnie z nimi w przypadku samochodu zarejestrowanego w Polsce z listy dokumentów potrzebnych kierowcy podczas jazdy znika dowód rejestracyjny oraz potwierdzenie zawarcia polisy OC . Podczas kontroli drogowej policja nie będzie już prosić o ich okazanie, a pozostawienie ich w domu nie może stanowić podstawy do nałożenia mandatu . Do tej pory było to 50 zł za brak każdego z wymaganych dokumentów, czyli razem 100 zł. Wciąż trzeba jednak wozić ze sobą prawo jazdy i dowód osobisty. Trzeba też pamiętać, że dowód rejestracyjny będzie potrzebny podczas przeglądu technicznego samochodu .

Wprowadzenie zmiany było możliwe dzięki rozwojowi Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców w wersji 2.0 oraz zapewnieniu łączności służb z tą bazą. Jak informuje policja, obecnie każdy radiowóz „drogówki” posiada interfejs, za pomocą którego policjant może uzyskać dane na temat dowolnego samochodu, wpisując jego numer rejestracyjny. To samo dotyczy innych służb, które mają uprawnienia do kontroli kierowców.

Możliwość korzystania z samochodu bez posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego i potwierdzenia zawarcia polisy OC to ukłon w stronę zmotoryzowanych w tych przypadkach, gdy więcej osób korzysta z jednego samochodu. Brak konieczności wożenia dowodu rejestracyjnego to także mniejsze ryzyko jego zgubienia, a w konsekwencji konieczności wystąpienia o nowy dokument. Zmniejsza to również ryzyko jednoczesnej utraty samochodu i dokumentów, co w przypadku kradzieży bywa dla ubezpieczycieli powodem prób odmowy świadczenia z AC lub jego obniżenia.