OC tańsze w maju. Jednak już niedługo wrócą podwyżki

Od kilku lat obowiązkowe ubezpieczenie jest coraz poważniejszym punktem w wydatkach zmotoryzowanych. W maju ceny OC spadły. Nie należy jednak spodziewać się rewolucji.

Cenom polis OC przyjrzeli się specjaliści porównywarki cen ubezpieczeń Ubea.pl. By śledzić zmiany cen polis, stworzyli oni indeks, w którym wartość 100 stanowi uśredniona cena polisy dla dziewięciu ubezpieczycieli z pierwszego miesiąca danego roku. Dla stycznia 2018 r. jest to 1853 zł. Kalkulacja ubezpieczenia dla tych samych parametrów w maju 2018 r. dała wynik 1786 zł. Oznacza to, że wartość indeksu Ubea w maju wyniósł 96.