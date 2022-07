Nowy KTM 50 SX Factory Edition, czyli offroad dla najmłodszych

Małe crossowe motocykle to konstrukcje, dzięki którym najmłodsi fascynacji dwóch kółek mogą zdobywać umiejętności, startować w zawodach czy rozpoczynać swoje kariery sportowe. Wie o tym KTM, który przygotowuje offroadowe maszyny również w rozmiarze XS. Co więcej – również one mogą dostępne są w bogatszej wersji Factory Edition.