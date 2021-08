Nowy Junak SC 125 wygląda świetnie. Wiemy, ile kosztuje ten model na kat. B

Junak SC 125 zwraca uwagę już swoim wyglądem. Łączy on charakter retro z nowoczesnością. Jest to naked, ale w odróżnieniu np. od modelu RSX 125 ma okrągłe przednie światło i bak oraz kanapę, która przywodzić może na myśl scramblery czy maszyny brat style. Jednak zgodnie z modą zarazem jest to najnowocześniejszy model Junaka.