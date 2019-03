Nowe limity emisji CO2 mogą zniszczyć europejską motoryzację. Tak twierdzi szef PSA

Narzucone przez Unię Europejską limity emisji CO2 przez samochody zniszczą rozwój europejskiej motoryzacji - twierdzi Carlos Tavares. Zdaniem szefa koncernu PSA, posiadającego marki Peugeot, Citroen, Opel, DS i Vauxhall, na regulacjach zyskają natomiast producenci z Azji.

Od 2021 r. producenci samochodów osobowych będą musieli spełnić normę średniej emisji 95 g CO2/km we flocie, jaką oferuje dany producent. Ilość tego gazu wydobywającego z rury wydechowej bezpośrednio wiąże się ze spalaniem. Obecny limit - 130 g CO2/km - może być spełniony, jeśli samochód z silnikiem benzynowym zużywa średnio około 5,6 l/100 km, a auto z silnikiem Diesla 4,9 l/100 km. Nowe normy dla producentów będą oznaczały konieczność dokonania ogromnych zmian. Chodzi o to, by powstawało jak najwięcej modeli niskoemisyjnych.

By zachęcić producentów do takiego kształtowania gamy, Komisja Europejska przyjęła, że każdy pojazd o emisji niższej niż 50 g CO2/km w ofercie marki będzie liczony jako dwa samochody w 2020 roku, jako 1,67 samochodu w 2021 roku, jako 1,33 samochodu w 2022 roku, a od roku 2023 już jako jedno auto.

Rzecz w tym, że nawet oszczędne na tle zwykłych aut hybrydy emitują znacznie więcej CO2. W przypadku nowej Toyoty Corolli jest to 100 g CO2/km. Rozwiązaniem nie są też hybrydy typu plug-in . Od czasu wprowadzenia bardziej zbliżonego do rzeczywistych warunków jazdy cyklu laboratoryjnego pomiaru emisji WLTP , katalogowa emisja CO2 hybryd plug-in wzrosła powyżej limitu 50 g/km.

Podzespoły z Azji

Sercem samochodu o napędzie elektrycznym jest już nie tylko silnik, ale przede wszystkim bateria. To ona decyduje o zasięgu pojazdu, a więc o - w zasadzie - najważniejszym jego parametrze. Problem w tym, że europejscy producenci samochodów muszą kupować baterie od ich azjatyckich wytwórców . Tamtejsze firmy mają łatwiejszy dostęp do potrzebnych surowców i przez lata funkcjonowania wypracowały skuteczną kadrę badawczą.

"Jeśli europejscy producenci samochodów nie będą sprzedawać odpowiednio dużo samochodów elektrycznych do 2020, 2025 i 2030 r., czekają ich surowe kary finansowe. To zmusza nas do sięgnięcia po baterie wytwarzane w Azji, a tamtejsi producenci już czekają na nas z szerokim uśmiechem" - stwierdził cytowany przez "Automotive News Europe" Tavarez. Truno odmówić mu racji. Stawką w tej grze są również miejsca pracy w Polsce, bo przecież nasz kraj należy do czołówki europejskich producentów części do aut spalinowych. Wspomnieć warto choćby o uruchomionej na początku 2019 r. linii produkcyjnej silników benzynowych 1.2 PureTech w fabryce Opla w Tychach.