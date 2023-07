Nowa Vespa GTV - najbardziej sportowa w rodzinie

Vespę GTV najłatwiej poznać po charakterystycznym przednim świetle (teraz LED-owym), które umieszczono nisko - na błotniku. To rozwiązanie z jednej strony prezentuje się bardzo klasycznie, a z drugiej dynamicznie, pasując do bardziej sportowego stylu tego skutera. Trudniejsze do zauważenia, ale również wpływające na prezencję zabiegi objęły nieco zmniejszoną górną część owiewki czy inaczej wyglądające wloty powietrza.