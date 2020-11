Norton ma powrócić. Nowy właściciel marki zapowiada 6 modeli

Norton Motorcycle Company to firma, o której w ostatnich czasach nie mówiło się zbyt pozytywnie. Winę za to ponosi Stuart Garner, niedawny właściciel marki, który dopuścił się malwersacji finansowych, wykorzystując pieniądze pochodzące od inwestorów oraz rządu Wielkiej Brytanii i doprowadził do poważnego zadłużenia firmy.