Nietrzeźwy mężczyzna prowadził auto. W środku czterech pijanych pasażerów – jeden w bagażniku

Wsiadanie za kierownicę po spożyciu alkoholu to przejaw skrajnej głupoty. W przypadku 49-letniego mężczyzny z Głogowa był to jednak dopiero początek.

Głogowscy policjanci pełnili nocny patrol na ulicach miasta. Funkcjonariusze nie mogli przegapić pędzącego audi . Według wskazań wideorejestratora kierowca samochodu miał jechać 95 km/h w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50 km/h. Funkcjonariusze uruchomili sygnały dźwiękowe oraz świetlne i nakazali kierowcy zatrzymanie się. Efekt był wręcz odwrotny.

To jednak wciąż nie koniec historii. Oprócz kierowcy w kabinie samochodu siedziało jeszcze trzech mężczyzn. Wszyscy byli pijani i agresywni. Policjanci zdecydowali o przewiezieniu ich do izby wytrzeźwień i postanowili sprawdzić samochód. Okazało się to dobrą decyzją, bo w bagażniku auta funkcjonariusze znaleźli czwartego pasażera - równie pijanego jak pozostali. Obudzony mężczyzna nie był w stanie wyjaśnić, jak znalazł się w bagażniku.