Najmniej i najbardziej kłopotliwe samochody według "What Car?"

Jak stworzyć ranking najrzadziej i najczęściej psujących się samochodów? Niemcy z ADAC skrupulatnie zapisują marki i modele aut, którym udzielają pomocy na drodze. Z kolei TUV z aptekarską dokładnością ewidencjonuje niedomagania wykryte w poszczególnych modelach podczas przeglądów technicznych. Tymczasem Anglicy z "What Car?" po prostu rozpisali ankietę, najprawdopodobniej licząc na dżentelmeńską postawę osób biorących w niej udział. W efekcie około 18 tys. osób nakreśliło swoje historie dotyczące pojazdów liczących sobie nie mniej niż cztery lata i nie więcej niż dziesięć.

Czy takie podejście ma sens? I tak, i nie. Z jednej strony łatwo może dojść do nadużyć i składania niezgodnych z prawdą deklaracji na temat problemów, jakie użytkownicy mieli ze swoimi samochodami w ostatnich latach. Z drugiej strony rankingi ADAC i TUV również nie są doskonałe. Przecież nie każda usterka musi od razu unieruchomić pojazd, a właściciel może usunąć każdą awarię przed wizytą na stacji kontroli pojazdów .

Żadnego z rankingów niezawodności nie można traktować jako ostatecznej wyroczni. Przed dokonaniem wyboru warto zaznajomić się z kilkoma takimi zestawieniami i na ich podstawie wyciągnąć wnioski. Zapraszam więc do zapoznania się z rezultatami ankiety "What Car?". Zacznijmy od tych samochodów, które sprawiają właścicielom najmniej problemów. Każdemu modelowi przydzielono rezultat określony w procentach. Odzwierciedla on nie tylko częstotliwość awarii, ale też koszt ich usunięcia. Im wynik jest wyższy, tym lepiej.