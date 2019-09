Najmniej i najbardziej awaryjne samochody według Brytyjczyków

Angielski "What Car?" przeanalizował ponad 18 tys. raportów właścicieli samochodów, w których ci opisali ostatnie 12 miesięcy ze swoimi samochodami. Pod uwagę brano nie tylko to, czy lub ile razy psuło się auto, ale też koszty naprawy usterki i czas potrzebny do przywrócenia sprawności pojazdu. Na tej podstawie powstał ranking, w którym objęto wszystkie istotne w dzisiejszej motoryzacji segmenty. Każdemu modelowi towarzyszy wartość liczbowa, będąca kombinacją odsetku samochodów, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie sprawiały kłopotów oraz kosztów naprawy. Im wyższa wartość, tym lepiej.