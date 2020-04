Najbardziej niezawodne rodzinne SUV-y

Na pytanie o trwałość SUV-ów odpowiada ranking brytyjskiego magazynu "What Car?". Zestawienie jest owocem ankiety, w której o przypadkach awarii w swoich samochodach w ciągu ostatnich 12 miesięcy opowiedzieli kierowcy aut liczących sobie od 6 do 15 lat. Wpływ na zajętą przez dany model lokatę miał nie tylko fakt wystąpienia usterki, ale też koszt i czas jej usunięcia. Pod uwagę brano również to, czy jeśli auto było na gwarancji, sprawa została załatwiona bez dodatkowych wydatków ze strony kierowcy.