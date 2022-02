Motocykl jak luksusowy mebel. Oto limitowane Ducati XDiavel Nera

Ducati XDiavel Nera to edycja limitowana do 500 egzemplarzy, więc chętni muszą się spieszyć. Technicznie nie różni się ona od standardowego modelu, a to oznacza, że za napęd służy dwucylindrowy, widlasty silnik o pojemności 1262 cm3. Jego maksymalna moc to 160 KM przy 9500 obr./min, a maksymalny moment obrotowy wynosi 127 Nm przy 5000 obr./min.