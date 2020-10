1 z 8 Motocykl dnia: Honda Monkey Honda Monkey 2018

Honda Monkey 2018 to nowoczesna interpretacja malutkiego motocykla, którego historia zaczęła się w 1961 roku. Nowy model ma chłodzony powietrzem silnik o pojemności 125 cm3 i mocy 6,9 kW (ok. 8,2 KM) oraz waży 107 kg. Katalogowa cena to 17,7 tys. zł.