Mocarny Mustang w rękach Marcina Prokopa. Pokazał, jak się pali gumę

Marcin Prokop naprawdę lubi samochody. Jest gospodarzem programów motoryzacyjnych i dał się poznać jako człowiek, który czerpie przyjemność z obcowania z autami. Na Instagramie pokazał, że potrafi też widowiskowo palić gumę.

Model ten jest popularny w kręgu znanych ludzi, ponieważ podobnym autem porusza się aktor Janusz Chabior. Na nagraniu opublikowanym u Marcina Prokopa mamy do czynienia z Mustangiem GT, który pod długą maską ma silnik V8 o mocy przekraczającej 400 KM. Co ciekawe, auta te mogą być wyposażone w system Line-Lock, który odpowiada za rozłączenie układu hamulcowego tylnych kół i umożliwienie widowiskowego palenia gumy. Producent uzasadnia to tym, że system ma pomóc rozgrzać opony przez startem w równoległych wyścigach lub próbach przyspieszeń na torze, ale wszyscy wiemy, że głównie przyjadę się do widowiskowej degradacji bieżnika.