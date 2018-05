Marcin Prokop znudzony nowymi autami. Jego bestia wygląda jak stary kapeć, ale pod karoserią będzie mieć bombę

Marcin Prokop to dwa metry celebryty, który jednak od instaramowych gwiazdek różni się tym, że ma swoje przemyślenia i swoje zdanie. Prezenter często występuje w towarzystwie błyszczących i pachnących nowością samochodów, ale jego serce bije w stronę klasyki.

fot. Piotr Blawicki /ddtvn/ East News Warszawa 07.01.2016 program Dzien Dobry TVN n/z Marcin Prokop (East News)

Niebanalna osobowość pcha Prokopa do tego, żeby jeździć niebanalnym autem. Prezenter telewizyjny pochwalił się, że w najbliższym czasie do zaprzyjaźnionego warsztatu trafi jego nowy projekt. Mercedes S124 z benzynowym silnikiem i manualną skrzynią biegów do dawca karoserii, a pod nią trafią podzespoły z Mercedesa E55.

Oznacza to, że czterocylindrowy silnik ustąpi miejsca widlastej ósemce, a moc prawdopodobnie wzrośnie ponad trzykrotnie.

Takie projekty nigdy nie są łatwe do wykonania, ale Prokop znalazł pewnego siebie i odważnego człowieka, który ten projekt wykona. Co ciekawe, postępy będzie można śledzić niemal na bieżąco na kanale YouTube Marcina Prokopa. Pierwszy odcinek zapowiadający całą serię wisi w już w sieci. Póki co produkcje nie powalają jakością, ale jeśli panowie postawią na zawartość, to chętnie będziemy śledzić całą operację.