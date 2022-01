Mniejszy naked odświeżony. Honda CB300R doczekała się nowej wersji

W ofercie są modele od małej Hondy CB125R po mocną CB1000R, ale wprowadzona do sprzedaży zaledwie 4 lata temu CB300R musiała w Europie zniknąć. Wszystko z powodu jednocylindrowego silnika o pojemności 286 cm3, który musiał zostać dostosowany do normy Euro 5. To już się stało i oferuje on 31 KM przy 9000 obr./min i 27.5 Nm przy 7750 obr./min.