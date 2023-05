1 z 13 Młode samochody, które warto kupić dlatego, że są stare

Pojęcie młodego samochodu jest wyjątkowo subiektywne. Dla osób bardziej zamożnych jest to auto nie starsze niż pięcioletnie. Dla mniej zamożnych 10-latek to wciąż młody samochód. Dla handlarza każdy jest jak nowy, a dla mechanika niekiedy większe znaczenie ma przebieg niż wiek i to właśnie przebieg definiuje auto młode. Również czysto subiektywnie wybrałem młode auta używane, które można kupić za nieduże pieniądze, a warto, bo są stare.