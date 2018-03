Ministerstwo wprowadzi przepisy dla młodych kierowców. Nie da się ich przestrzegać

Telenoweli z przepisami dla młodych kierowców ciąg dalszy. Data 4 czerwca nie została przesunięta, ale z racji poślizgu systemu CEPIK 2.0 nowe zapiski prawne pozostają martwe. Do kiedy? Cóż, to zależy…

Przymus naklejenia zielonego listka na szybę pojazdu prowadzonego przez młodego kierującego jest przepisem absurdalnym. Ale nie to jest największym problemem nowych przepisów. Będą one obowiązywać - tylko, że na papierze. Wymagane szkolenia, które należy odbyć w okresie od 4 do 8 miesiąca są dodatkowo płatne i mogą być przeprowadzane zazwyczaj w jednym ośrodku na całe województwo. Szkoda tylko, że bez systemu CEPIK 2.0 przejście takiego szkolenia przesunie się w czasie.