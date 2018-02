Okres próbny bez zmian. Nowe przepisy dla kierowców nie potrzebują CEPiKu

Start systemu CEPiK 2.0 może się opóźnić, a wraz z tym po raz kolejny nie wejdą w życie ostrzejsze przepisy dotyczące młodych kierowców. Tymczasem według analiz, nowe prawo może być wprowadzone w życie w każdej chwili. Nowy CEPiK jest zupełnie zbędny.

Jak donosi miesięcznik "Szkoła Jazdy", przepisy mogą zostać wprowadzone w życie bez uruchamiania nowego systemu informatycznego. Już w listopadzie 2016 roku Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego przygotowało analizę, z której wynika, że jest to jak najbardziej możliwe. Od tego czasu sytuacja nie uległa przecież zmianie. Co więcej, nie zmieniło się nic od stycznia 2013, na kiedy to zaplanowany był pierwotny start przedsięwzięcia. Po raz piąty kompleksowa baza danych kierowców przygotowana przez Ministerstwo Cyfryzacji okazuje się niedokończonym produktem.