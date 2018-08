Ministerstwo pomyślało o właścicielach starszych aut. Dowody rejestracyjne bez obowiązku wymiany

Ponad 70 zł zaoszczędzą kierowcy starszych pojazdów jeśli tylko pomysły Ministerstwa Infrastruktury wejdą w życie. Zamiast wymiany dowodu rejestracyjnego – po jego zapełnieniu pieczątkami – resort planuje wprowadzenie dodatkowego dokumentu. Wszystko jeszcze w tym roku.

Po rozpoczęciu prac nad przepisami pozwalającymi przypisać jedną tablicę do pojazdu na cały okres jego użytkowania , Ministerstwo Infrastruktury zaskakuje kolejnymi pozytywnymi zmianami. Jak poinformował wiceminister infrastruktury Marek Chodkiewicz, kierowcy nie będą zmuszeni do wymiany dowodu rejestracyjnego gdy skończy się w nim miejsce na pieczątki.

Obecnie w blankiecie jest zaledwie 6 miejsc na pieczątki od diagnosty. O ile nie jest to problem dla właścicieli nowych aut (po drugą pieczątkę zgłoszą się dopiero po 3 latach od zakupu), tak właściciele starszych pojazdów muszą już liczyć się z komplikacjami. Na razie – a raczej do trzeciego kwartału 2018 roku, bo, jak podaje PAP, wtedy wejdą w życie nowe przepisy – muszą pojawić się w urzędzie komunikacji po nowy dowód rejestracyjny.

Nadchodząca zmiana przepisów to nie tylko wygoda, ale również oszczędność, bowiem wydanie nowego dokumentu kosztuje. Blankiet pozwalający na poruszanie się w czasie produkcji nowego dowodu to koszt 19 zł, a "twardy" dokument to już 54,50 zł. Jeśli auto jest współwłasnością, wtedy dochodzi to tego jeszcze 17 zł opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.