Ministerstwo Cyfryzacji wychodzi naprzeciw potrzebom kierowców. Historia Pojazdu z nowymi możliwościami

Ostatnie zmiany w Ministerstwie Cyfryzacji nie przeszkodziły urzędnikom w pracy nad sztandarowymi projektami. Jeden z najważniejszych, czyli Historia Pojazdu, w końcu osiągnął pełną funkcjonalność. Kupno używanego auta stało się znacznie łatwiejsze.

Kupno auta używanego ma przestać być ruletką

Usługa Historia Pojazdu pozwala na sprawdzenie pochodzenia i przebiegu używanego samochodu. Niestety, dotychczas musiał on być zarejestrowany w Polsce, przez co nie spełniał potrzeb wielu osób szukających auta z drugiej ręki. Skoro każdego roku niemal milion używanych pojazdów trafia do nas rocznie z innych krajów Unii Europejskiej, narzędzie było kroplą w morzu potrzeb.

Ministerstwo Cyfryzacji zdawało sobie sprawę z niedociągnięć i naprawiło swój błąd. Baza danych została rozszerzona o zagraniczne auta, które są już oferowane do sprzedaży, lecz nie zostały zarejestrowane w Polsce. Do uzyskania danych potrzebujemy numer rejestracyjny, VIN, datę pierwszej rejestracji oraz Profil Zaufany. Wynika to z potrzeby zabezpieczenia systemu przed hurtowym pozyskiwaniem danych.

Usługa jest bezpłatna i pozwala na poznanie historii danego egzemplarza – dane obejmują nie tylko przebieg czy naprawy, ale informację o ewentualnej kradzieży czy użyciu pojazdu jako taksówki. Co najważniejsze, w bazie danych oferowanej przez Ministerstwo znajdziemy też dokładny przebieg pojazdu. To istotne, bowiem korekta liczników od lat jest plagą. Co wiecej, władze już pracują nad przepisami mającymi ukrócić ten proceder.