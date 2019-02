Miejski kompakt, jako samochód w firmie? Oto kilka powodów dlaczego to dobry pomysł

Ford od zawsze dobrze rozumiał potrzeby przedsiębiorców – zarówno tych o mniejszej skali działalności, jak i tych zatrudniających kilkadziesiąt i więcej osób. Z kolei jednym z najpopularniejszych modeli kupowanych przez firmy już od wielu lat jest Ford Focus.

(Materiały prasowe, Fot: Ford)

Sukces marki i modelu tkwi w zbudowaniu przewagi nad konkurencją w wielu mierzalnych wartościach – w końcu wybory aut do firm podyktowane są zwykle czystym pragmatyzmem ekonomicznym. Focus zawsze łączył dobre cechy użytkowe, wysoki komfort i dynamikę jazdy z dobrą ceną i niskimi kosztami eksploatacji.

Ford Focus – zbudowany z uwzględnieniem potrzeb przedsiębiorców

W tym zakresie najnowsza odmiana kompaktowego Forda czerpie z najlepszych tradycji poprzedników. Ma rozsądnie skalkulowany cennik, który pozwala dokonać wyboru optymalnego do potrzeb danego przedsiębiorstwa. Dlatego w gamie znalazły się zarówno silniki benzynowe jak i ekologiczne diesle – oba rodzaje o szerokim zakresie mocy (od 95 do 182 KM). Każda z jednostek napędowych spełnia najnowszą normę emisji spalin – Euro 6.2, dlatego Focus spodoba się zwłaszcza tym, którzy dbają o ekologię.

Z myślą o przedsiębiorcach, którzy pokonują wiele kilometrów i rozsądnie kalkulują koszty, powstała jednostka 1,5 EcoBlue, czyli diesel o mocy 95 KM (lub 120 KM w mocniejszej wersji). Ford Focus z takim silnikiem jest wystarczająco dynamiczny, a wysoki moment obrotowy przydaje się podczas dłuższych podróży. Jest to najbardziej oszczędny silnik z gamy – w mieście zużywa 4,0 litry na każde 100 km, a poza miastem 3,6 litra.

Przestrzeń dla każdego – hatchback i pojemne kombi

Silniki to jednak nie wszystko, co potrzebne do udanej eksploatacji auta w firmie. Wielu przyda się obszerne wnętrze i przestrzeń bagażowa. Już w wersji hatchback przestrzeni jest sporo – więcej niż w poprzedniej generacji, a bagażnik ma 375 litrów. Jeśli ktoś zamówi wersję 2 osobową lub złoży tylne siedzenia, to uda się zmieścić nawet 1354 litry bagażu – taki Ford jest pojemny i dobrze sprawdzi się tam, gdzie potrzebna jest zwinność i niewielkie wymiary zewnętrzne.

Materiały prasowe Podziel się

Klasą samą dla siebie pod względem przestrzeni jest wersja kombi. Jest dłuższa niż we wszystkich poprzednich generacjach, co pozwoliło wygospodarować więcej miejsca dla pasażerów i bagażu. Bagażnik ma 608 litrów i można go powiększyć nawet do 1653 litrów po rozłożeniu siedzeń. Dla osób, które często coś wożą istotna jest płaska podłoga bagażnika i szeroka, opcjonalnie sterowana elektrycznie, tylna klapa.

Ford Focus – dopasowany do potrzeb prowadzonej działalności

Specjalnie dla minimalizacji kosztów zakupu auta Ford proponuje wersje wyposażenia zorientowane na potrzeby użytkowników w małych i średnich firmach. Zapewniają one niezbędne wyposażenie dla komfortowego i bezpiecznego podróżowania, ale utrzymują atrakcyjne ceny.

Już wersja Trend ma klimatyzację, elektryczne szyby i elektryczne oraz podgrzewane lusterka. Do tego system multimedialny sterowany z kierownicy. Za bezpieczeństwo odpowiadają m.in. system utrzymujący auto w obrębie pasa ruchu i system wykrywania zagrożeń na drodze (z możliwością automatycznego hamowania).

Jeśli ktoś potrzebuje więcej, to może rozszerzyć wyposażenie do wersji Trend Edition, która ma dodatkowo sportowe fotele, czy bogatszy system multimedialny, albo do wersji Trend Bussiness, która ma nawigację satelitarną.

Tak jak odmienne mogą być od siebie firmy, tak Focus też może być skonfigurowany na wiele różnorodnych sposobów. Dzięki temu można go dobrze dopasować do prowadzonego biznesu. Jeśli potrzeba nam nieco sportowego stylu, to można wybrać wersję ST-Line, a jeśli elegancji i luksusu to Titanium lub Vignale. Bezpieczeństwo i innowacyjność to cechy nowego Focusa, ale także hasła głoszone przez wiele firm – wybór kompaktowego Forda pozwala je podkreślać.

Łatwość zakupu

Dość szybko można zauważyć, że nowy Ford Focus jest ciekawym autem, także z punktu widzenia właścicieli firm. Jednak to nie samo auto przesądza o wyborze, a także łatwość jego zakupu i późniejszej obsługi. Tutaj Ford również zyskuje, ze względu na dobre pokrycie kraju siecią dealerską i serwisową. Do salonu i serwisu zawsze będzie blisko, co oszczędza czas. Dodatkowo można liczyć na dobrą obsługę i współpracę z działem flotowym. Przy zakupach do firm zawsze można liczyć na korzystną ofertę cenową.

Materiały prasowe Podziel się

Ford oferuje różne formy zakupu, dlatego każda działalność może dopasować właściwą formę pozyskania Focusa i dopasowania rozliczeń finansowych. Gotówka jest tylko jedną z możliwych form. Wiele firmy wybiera leasing, który umożliwia wpisanie rat leasingowych w odliczenia kosztów. Jedną z ciekawszych dostępnych opcji jest leasing z wysokim wykupem, w którym płaci się głównie za użytkowanie auta. Ford umożliwia także wynajem długoterminowy, w którym przejmuje na siebie serwisowanie samochodu oraz administracją floty.

Przewidywalne i stałe koszty obsługi aut

Niezależnie od formy zakupu serwis i bieżąca obsługa powinny zajmować każdemu przedsiębiorcy możliwie mało czasu. W końcu auto jest narzędziem pracy i musi gwarantować pełną mobilność. Dlatego Ford proponuje przedłużone warianty gwarancji Ford Protect, dzięki którym Focus może być na gwarancji aż do 7 lat od momentu zakupu. W jej ramach można elastycznie dostosować sobie okres jej obowiązywania i maksymalny przebieg i za niewielką opłatę zapewnić sobie długą i spokojną eksploatację, a także utrzymać wysoką wartość auta przy odsprzedaży.

Dla przedsiębiorców istotne są też pakiety serwisowe, które również można dokupić. W ramach kontraktów serwisowych otrzymuje się pełną opiekę serwisową na oryginalnych częściach, a wszystkie naprawy są udokumentowane. Dzięki temu firma ma stałe i przewidywalne koszty obsługi auta.

Ford Focus został wyposażony w innowacyjny modem Ford Pass Connect, który umożliwia pracownikom otwarcie, zamknięcie i uruchomienie auta za pomocą smartfona (dzięki aplikacji FordPass), jeśli tylko mają autoryzację właściciela. To ułatwia przekazywanie auta pomiędzy pracownikami. Dodatkowo można mieć nadzór nad samochodem – system monitoruje parametry i przekazuje ich podgląd w ramach aplikacji na telefon. To dobry sposób, aby sprawdzać użytkowanie auta firmowego.

Praktyczna Akademia Forda – poznajmy się!

Ford Focus najnowszej generacji to auto innowacyjne, wyposażone w wiele różnych systemów podnoszących bezpieczeństwo i komfort eksploatacji. Dlatego najlepiej poznać je podczas bezpośredniego kontaktu i podczas jazdy, zwłaszcza takiej, która pozwoli w bezpiecznych warunkach sprawdzić np. najnowsze systemy bezpieczeństwa.

Dlatego Ford umożliwia klientom flotowym udział w Praktycznej Akademii Forda, w której przez cały dzień prowadzone są prelekcje i zajęcia praktyczne z najnowszymi modelami marki. To najlepszy sposób na poznanie ich i wyrobienie własnego zdania. Zajęcia odbywają się na torze wyścigowym, gdzie można bezpiecznie sprawdzić osiągi i prowadzenie aut z "niebieskim owalem". W chwilach odpoczynku od jazd testowych prowadzone są zajęcia biznesowe systematyzujące wiedzę w dziedzinie auta w firmie – jego rozliczeń i podatków. Zajęcia prowadzone są przez renomowane firmy doradcze.