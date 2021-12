Max Biaggi pobił rekord prędkości dla motocykli elektrycznych. Voxan Wattman jeszcze szybszy

Na tym jednak nie poprzestano. Max Biaggi i Voxan Wattman powrócili, aby po roku jeszcze wyśrubować rekord i to się udało. Przejazdów dokonano na terenie Centrum Kosmicznego Johna F. Kennedy’ego na Florydzie i osiągnięty wynik faktycznie jest kosmiczny. Nowy rekord to 455,737 km/h. Jest to oczywiście średnia z dwóch przejazdów, a te mocno się różniły, gdyż podczas jednego z nich udało się osiągnąć aż 470,257 km/h.