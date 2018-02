Masz egzamin na prawo jazdy 4 czerwca? To za późno, by uniknąć okresu próbnego

Nadchodzące zmiany w przepisach przerażają przyszłych kierowców. Dla wielu osób to motywacja, by zdać egzamin przed dniem ich wejścia w życie. Jak się okazuje, to nie wystarczy.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

(East News, Fot: fot. Wlodzimierz Wasyluk)

Wszystko dotyczy dwuletniego okresu próbnego, któremu będą poddani młodzi kierowcy. Wtedy to zostaną na nich nałożone zaostrzone ograniczenia prędkości (przez pierwsze 8 miesięcy) i konieczność odbycia szkolenia (między 4 a 8 miesiącem). Dla wielu kandydatów to motywacja, by zdać egzamin na prawo jazdy przed 4 czerwca – wtedy to zmiany wejdą w życie. Problem w tym, że przepisy nie biorą pod uwagę daty egzaminu.

W ustawie o kierujących pojazdami czytamy: Art. 91. 1. Okres próbny dla osoby, która po raz pierwszy uzyskała prawo jazdy kategorii B, trwa 2 lata, począwszy od dnia, w którym został jej wydany ten dokument.

Oznacza to, że liczy się jedynie data wydania prawa jazdy. Na przygotowanie dokumentu urząd ma 9 dni roboczych. Tym samym kandydaci, który chcą uniknąć okresu próbnego powinni zdać egzamin praktyczny najpóźniej 22 maja 2018 roku.