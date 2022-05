LiveWire Del Mar już bez tajemnic. Tak wygląda elektryczna przyszłość

Warto wspomnieć, że Del Mar to pierwszy model oparty na platformie S2 Arrow, która posłuży do budowy wielu przyszłych konstrukcji LiveWire. To modułowy zestaw o kompaktowych wymiarach, który w Del Mar składa się z silnika o mocy 59,6 kW (80 KM) i akumulatora, którego pojemność nie została podana do publicznej wiadomości.