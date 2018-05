1 z 7 Limuzyna do pierwszej komunii to przeżytek. Oto 5 lepszych propozycji Limuzyna to przeżytek

Jakie jest najważniejsze wydarzenie w życiu człowieka? Patrząc na to, co ostatnio dzieje się pod kościołami, można odnieść wrażenie, że jest to pierwsza komunia. To potencjalnie duchowe przeżycie coraz częściej staje się paradą, w której chodzi o pokazanie innym rodzicom, że “moje dziecko jest najlepsze”. Problem w tym, że wszyscy to robią źle. Wysłanie młodego chrześcijanina do pierwszej komunii w długiej limuzynie to błąd. Da się dużo lepiej.