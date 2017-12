1 z 11 Legendarne latające samochody z PRL. Co by było, gdyby przyszłość była kilka dekad temu? Latający Polonez Borewicz

Premier Mateusz Morawiecki pracuje intensywnie nad rozbudową elektromobilności w Polsce. My mamy jednak lepszy pomysł - aeromobilność. Skoro już robić projekty wybiegające w przyszłość, to czemu nie pójść na całość? Wznosząc samochody w powietrze zlikwidujemy korki, udrożnimy arterie miast i przyspieszymy transport. Same zalety, prawda? Żeby jednak projekt był prawdziwie polski, proponujemy dodatkowo zaeromobilizować wozy, które doskonale znamy już z naszych ulic. Wznieśmy w powietrze legendy PRL!

