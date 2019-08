Kuba Wojewódzki sprzedaje samochód. Przerobiony jeep szuka nowego właściciela

Szybkie samochody to nie jest jedyna motoryzacyjna pasja Kuby Wojewódzkiego. Dziennikarz lubi też auta terenowe i często chwalił się swoim przerobionym jeepem wranglerem. Wóz właśnie trafił na sprzedaż.

Ogłoszenie to bardzo krótki post na profilu Kuby Wojewódzkiego na Facebooku. Z niego dowiadujemy się, że jeep pochodzi z 2012 roku i jest to limitowana wersja Arctic, a pod maską pracuje 4-litrowy silnik. Seryjnie Wrangler nie był oferowany z taką jednostką, co sugeruje, że motor został wymieniony.