Kuba Wojewódzki przyłapany w najszybszym Porsche 911. Auto kosztuje majątek

Kuba Wojewódzki znany jest z miłości do drogich sportowych samochodów. Właśnie został uwieczniony za kierownicą porsche 911 GT2 RS – modelu o niesamowitych osiągach, którego cena to przynajmniej 1,6 mln zł.

Kuba Wojewódzki od lat widywany jest za kierownicami najszybszych sportowych samochodów. (East News, Fot: Agnieszka Śnieżko)

Niedawno Wojewódzki pochwalił się swoim nowym zakupem – pierwszym w Polsce lamborghini urusem – ale popularny dziennikarz sprawdza też inne samochody. Zajmujący się fotografią motoryzacyjną Marcin Klinger przyłapał Wojewódzkiego za kierownicą Porsche 911 GT2 RS, czyli najbardziej ekstremalnej odmiany kultowego modelu w historii.

Ogromne wloty powietrza, wielkie koła i imponujące skrzydło to wyróżniki najmocniejszej wersji modelu 911. Choć na pewno zwraca na siebie uwagę, to w GT2 RS wszystko podporządkowane jest osiągom – nie tylko na ulicach, ale przede wszystkim na torze.

Za napęd ekstremalnego Porsche odpowiada podwójnie doładowany silnik o pojemności 3,8 l, który generuje okrągłe 700 KM i 750 Nm i jest to najmocniejsze seryjne 911 w historii. Przekłada się to na przyspieszenie do 100 km/h w 2,8 s i prędkość maksymalną równą 340 km/h. Oczywiście zmienione zostało też wiele innych elementów jak zawieszenie, które ma pomóc utrzymać samochód na torze.

Skoro o torze mowa, to nie można pominąć jeszcze jednej wartości opisując Porsche 911 GT2 RS – 6:47,3 to czas, jaki zajęło temu modelowi pokonanie północnej pętli Nürburgringu. To oznacza, że niemieckie auto jest najszybszym produkcyjnym samochodem na słynnym torze.

Za tak ekstremalne osiągi trzeba jednak słono zapłacić. Jak się łatwo domyślić, GT2 RS jest nie tylko najszybszą, ale też najdroższą wersją modelu 911. Jej cennik otwiera kwota 1 431 090 zł, ale to jest dopiero początek. Wystarczy wspomnieć, że egzemplarz, którym jeździł Wojewódzki, posiadał wyceniony na 153 028 zł pakiet Weissach, dzięki któremu auto waży blisko 30 kg mniej i posiada częściową klatkę bezpieczeństwa w tylnej części kabiny. Do tego można zdecydować się np. na srebrny lub szary lakier (18 366 zł) czy skórzaną tapicerkę (15 610 zł). Jeśli nie będziemy oszczędzać na opcjach, cena wyniesie nawet ok. 1,7 mln zł.