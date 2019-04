Kuba Wojewódzki chwali się nowym samochodem. Tym razem to nie jest luksusowe superauto

Kuba Wojewódzki znany jest ze swojej miłości do samochodów. Dziennikarz zna się na temacie i trudno znaleźć w jego garażu (aktualnym lub byłym) modele nudne. Nie inaczej jest z jego nowym nabytkiem. To, jak sam pisze, jego piąty jeep wrangler w życiu. Możemy tylko pogratulować wyboru.

Wojewódzki lubi chwalić się na Instagramie swoimi samochodami. Chętnie też wspomina o swojej motoryzacyjnej przeszłości, w której trudno byłoby znaleźć nieciekawe modele. Nie powinno zatem dziwić, że choć jeep wrangler nie jest ekstremalnie drogi, to dziennikarz chętnie go pokazuje i pisze, że to już piąty egzemplarz tego auta, który posiada. Kultowa terenówka to bez wątpienia świetne auto.