Kuba Wojewódzki wspomina dawne auto. Miał świetnego volkswagena

"Sportowe samochody oraz luksusowa odzież to mój znak rozpoznawczy od lat" - napisał na Instagramie dziennikarz i pochwalił się starym zdjęciem. Widać na nim młodego Wojewódzkiego pozującego z czerwonym volkswagenem corrado.

Choć dzisiaj Kuba Wojewódzki zazwyczaj jest widywany w szalenie drogich samochodach , zaczynał od czegoś skromniejszego. Nie oznacza to, że auto, którym w 1993 roku jeździł dziennikarz, było zwyczajne. Czerwony volkswagen ze zdjęcia to model Corrado spokrewniony z Passatem.

Auto miało napęd na przód, a pod maską początkowo można było wybrać jeden z dwóch silników o pojemności 1,8 litra: wolnossący o mocy 136 KM oraz doładowany generujący 160 KM . Z czasem miejsce najsłabszego zajęła jednostka dwulitrowa, a do portfolio dołączyła topowa wersja VR6 . Silnik miał 2,9 litra i oferował aż 190 KM.

Na zdjęciu nie widać, jaką wersję konkretnie miał dziennikarz, ale pisał o tym w swojej biografii. Stąd wiemy, że auto to Corrado G60, a więc starsza odmiana ze sprężarką . Sprint do setki zajmował 8,5 s, a prędkość maksymalna wynosiła 225 km/h. W książce Wojewódzki wspomina też spojler, który automatycznie wysuwał się po przekroczeniu 120 km/h.

Dzisiaj znalezienie używanego volkswagena corrado w dobrym stanie to nie lada wyzwanie. Większość egzemplarzy przeszło bardziej lub mniej (z naciskiem na to drugie) udany tuning. Obecnie w Polsce do kupienia jest jeden samochód i kosztuje 26 tys. zł.