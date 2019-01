Kuba Wojewódzki sprzedaje bentleya. Tego samego, którego sprzedawał wcześniej

Nie ma drugiego celebryty tak wiązanego z luksusowymi samochodami jak Kuba Wojewódzki. Często zmienia auta i trzeba przyznać, że wybiera to, co na rynku najciekawsze. Teraz nowego właściciela szuka jego bentley, którego już kiedyś wystawił na sprzedaż.



W sierpniu 2018 roku Kuba Wojewódzki ogłosił, że sprzedaje swojego szarego bentleya continentala GT w wersji speed. Powód? Przesiadł się do nowszego wcielenia tego samego modelu . Jak się okazuje, auto do teraz nie znalazło właściciela. Dziennikarz raz jeszcze wystawił samochód na sprzedaż.

Dla przypomnienia, chodzi o 635-konne, luksusowe coupé, które jest w stanie rozpędzić się do 331 km/h. Swego czasu był to najszybszy Bentley w historii. Pod maską pracuje 6-litrowy silnik W12, a moc jest przekazywana na cztery koła za pomocą automatycznej przekładni. Ceramiczne hamulce dbają, by odpowiednio szybko zatrzymać ważące ponad 2,3 tony auto.